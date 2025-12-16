Disco-Queen: Donna Summer in Songwriters Hall of Fame aufgenommen

Die Songwriters Hall of Fame hat ein neues Mitglied: Seit Montag ist die 2012 verstorbene Disco-Queen Donna Summer Teil der Ruhmeshalle. Bei der Zeremonie wurde auch ihr Einfluss auf die Musikgeschichte gewürdigt.
Donna Summer (1948-2012) ist nun Teil der Songwriters Hall of Fame. Die verstorbene Disco-Ikone wurde am 15. Dezember posthum in die Ruhmeshalle aufgenommen, wie diese mitteilte. Bei der Zeremonie im Butterfly Room von Cecconi's in West Hollywood, Kalifornien, seien "ihre außergewöhnlichen Beiträge zum Songwriting und ihr bleibendes musikalisches Vermächtnis" gewürdigt worden. Summers Ehemann Bruce Sudano (77) sowie die gemeinsamen Töchter Brooklyn Sudano (44) und Amanda Sudano-Ramirez (43) nahmen an der Feier teil. Auch Summers beste Freunde und engster Familienkreis waren zugegen.