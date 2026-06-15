Disclosure Day: Steven Spielbergs bester Kinostart seit acht Jahren

Der Name Steven Spielberg zieht offenbar doch noch. Nach einer Reihe von Enttäuschungen ist der neue Film der Regielegende stark gestartet. Mit "Disclosure Day" gelang Spielberg sein bestes Auftaktwochenende seit acht Jahren.
Auch mit fast 80 Jahren trifft Steven Spielberg (79) noch den Publikumsgeschmack. Mit seinem neuen Film "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" setzte der Regisseur laut Medienberichten am ersten Wochenende weltweit starke 93 Millionen US-Dollar um. 44 Mio. Dollar entfielen dabei auf den US-Markt. Laut "Variety" hatten Experten mit nur 35 Millionen gerechnet.