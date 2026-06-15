Disclosure Day: Steven Spielbergs bester Kinostart seit acht Jahren

Der Name Steven Spielberg zieht offenbar doch noch. Nach einer Reihe von Enttäuschungen ist der neue Film der Regielegende stark gestartet. Mit "Disclosure Day" gelang Spielberg sein bestes Auftaktwochenende seit acht Jahren.

Auch mit fast 80 Jahren trifft Steven Spielberg (79) noch den Publikumsgeschmack. Mit seinem neuen Film "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" setzte der Regisseur laut Medienberichten am ersten Wochenende weltweit starke 93 Millionen US-Dollar um. 44 Mio. Dollar entfielen dabei auf den US-Markt. Laut "Variety" hatten Experten mit nur 35 Millionen gerechnet.

Allerdings hatte "Disclosure Day" an der Kinokasse am Auftaktwochenende keine starke Konkurrenz. Dies ändert sich schon nächste Woche. Dann kommt "Toy Story 5" heraus und wird Steven Spielberg wohl von der Spitze der US-Kinocharts verdrängen.

Steven Spielberg: Rückkehr an die Spitze nach zwei Flops

Steven Spielberg gelang mit "Disclosure Day" der beste Start in seinem Heimatmarkt seit acht Jahren. "Ready Player One" hatte 2018 in den USA am ersten Wochenende 53 Millionen Dollar eingespielt. In der Zeit zwischen den beiden Hits brachte Spielberg zwei Filme heraus, die trotz guter Kritiken und vieler Oscar-Nominierungen finanziell enttäuschten. Die Neuverfilmung von "West Side Story" und das autobiografisch geprägte Drama "Die Fabelmans" floppten.

Mit "Disclosure Day" kehrte Steven Spielberg zu dem Genre zurück, das ihn zusammen mit dem Schocker "Der weiße Hai" bekannt gemacht hat: das Science-Fiction-Abenteuer. 1977 inszenierte Spielberg mit "Unheimliche Begegnung der dritten Art" trotz des irreführenden deutschen Titels einen harmonischen Erstkontakt mit Aliens. Auch "E.T. - Der Außerirdische" kam 1982 in Frieden.

2005 lieferte Steven Spielberg mit "Krieg der Welten" einen ebenfalls erfolgreichen Gegenentwurf. In der Verfilmung des Romans von H.G Wells attackieren feindlich gesinnte Aliens die Erde.