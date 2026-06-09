Steven Spielberg hat eine große Patchworkfamilie, zu der auch Jessica Capshaw gehört. Die Schauspielerin ist seine Stieftochter. Bei der Premiere von "Disclosure Day" posierten die beiden strahlend für die Fotografen.

Steven Spielberg (79) konnte sich bei der Premiere seines neuen Films "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" in New York City auf familiäre Unterstützung verlassen. Ehefrau Kate Capshaw (72) sowie die gemeinsamen Töchter Destry (29) und Sasha (36) waren ins David H. Koch Theater im Lincoln Center mitgekommen. Besonders süße Momente gab es mit Stieftochter Jessica Capshaw (49).

Jessica Capshaw steht vor der Kamera Der Regisseur und seine Stieftochter, die aus einer früheren Ehe von Kate Capshaw stammt, zeigten sich vor den Fotografen bestens gelaunt. Die beiden lachten viel, hielten sich an den Händen und umarmten sich herzlich. Ihr vertrautes Verhältnis war dabei deutlich zu sehen. Als Spielberg 1991 seine zweite Ehefrau Kate Capshaw heiratete, war Jessica 15 Jahre alt. Inzwischen ist sie selbst vierfache Mutter und ebenfalls in der Film- und Fernsehbranche aktiv.

Sie wirkte bereits in zahlreichen Serien und Filmen mit. Besonders bekannt ist Capshaw durch ihre Rolle als Kinderchirurgin Dr. Arizona Robbins in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy", die sie von der fünften bis zur 14. Staffel verkörperte. Auch mit ihrem Stiefvater arbeitete sie bereits zusammen: 2002 war sie in Spielbergs Film "Minority Report" zu sehen.

Emily Blunt brachte ihren Ehemann mit

In dem Science-Fiction-Thriller "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" spielt Jessica Capshaw allerdings nicht mit. Zu den Stars des Films zählt Emily Blunt (43), die zur Premiere in Begleitung ihres Ehemanns John Krasinski erschien. Ebenfalls anwesend waren unter anderem Josh O'Connor, Colman Domingo, Eve Hewson, Wyatt Russell und Henry Lloyd-Hughes. Der Film kommt am 10. Juni 2026 in die deutschen Kinos.