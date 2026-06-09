Steven Spielberg hat eine große Patchworkfamilie, zu der auch Jessica Capshaw gehört. Die Schauspielerin ist seine Stieftochter. Bei der Premiere von "Disclosure Day" posierten die beiden strahlend für die Fotografen.
Steven Spielberg (79) konnte sich bei der Premiere seines neuen Films "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit" in New York City auf familiäre Unterstützung verlassen. Ehefrau Kate Capshaw (72) sowie die gemeinsamen Töchter Destry (29) und Sasha (36) waren ins David H. Koch Theater im Lincoln Center mitgekommen. Besonders süße Momente gab es mit Stieftochter Jessica Capshaw (49).