Dirty Dancing gehört zu den zeitlosen Klassikern, der nach wie vor zahlreiche Fans begeistert. Wer diesen ikonischen Film heute sehen möchte, hat dank der Streaming-Angebote viele Möglichkeiten, ihn jederzeit und überall zu genießen.

Alle Streaminganbieter von „Dirty Dancing“

Aktuell können sie den Film „Dirty Dancing“ auf folgenden Plattformen streamen:

Ein Einblick in „Dirty Dancing“: Der Trailer

Darum geht es in „Dirty Dancing“

Dirty Dancing ist ein zeitloser Kultfilm aus dem Jahr 1987, der gleich mehrere Generationen begeistert. Regie führte Emile Ardolino, die Hauptrollen wurden von Patrick Swayze und Jennifer Grey verkörpert. Der Film erzählt die Geschichte der jungen Frances "Baby" Houseman, die während eines Sommerurlaubs in einem Ferienresort die Welt des Tanzens entdeckt. Dort trifft sie auf den charmanten Tanzlehrer Johnny Castle, mit dem sie nicht nur das Tanzen lernt, sondern auch die Liebe entdeckt. Mit einer mitreißenden Handlung, eindrucksvollen Tanzszenen und einem unvergesslichen Soundtrack wie „(I've Had) The Time of My Life“ hat sich Dirty Dancing in die Herzen der Zuschauer getanzt und bleibt bis heute ein Klassiker.