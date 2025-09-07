Dirtpark in Alfdorf: Ein BMX-Champ brettert durch den Pumptrack

Lean Walter aus Pfahlbronn ist zehn Jahre alt und Mitglied im BMX-Landeskader. Der talentierte Nachwuchsfahrer hat den neuen Dirtpark in Alfdorf eingeweiht.
Lean Walter ist als Erster den Starthügel hinunter gefahren und mit einem lässigen „Bunny Hop“ über den ersten Erdbuckel gesprungen. Nach einer Solorunde des Zehnjährigen aus Pfahlbronn(Rems-Murr-Kreis), der Mitglied im BMX-Landeskader ist und vor wenigen Wochen bei den UCI BMX World Championships in Kopenhagen bester Deutscher in der Altersklasse „Boys 11“ war, durften dann alle in den Sattel steigen und den neuen Dirtpark in Alfdorf testen.