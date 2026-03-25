Dirigentin von „Lohengrin“: „Wir werden Märchenhaftes erleben“ – Joana Mallwitz über die Osterfestspiele

Neustart bei den Osterfestspielen Baden-Baden: Joana Mallwitz dirigiert Wagners „Lohengrin“ und Brittens „War Requiem“. Die Dirigentin verrät, was sie mit dem Publikum feiern will.
Nach dem Weggang der Berliner Philharmoniker werden die Osterfestpiele Baden-Baden neu aufgestellt und mit Richard Wagners „Lohengrin“ eröffnet, der von Joana Mallwitz dirigiert wird. Im Interview spricht die Dirigentin über Verzauberung, den richtigen Umgang mit Druck und über die Frage, wie politisch Musik sein kann.