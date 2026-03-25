Dirigentin von „Lohengrin“: „Wir werden Märchenhaftes erleben“ – Joana Mallwitz über die Osterfestspiele

Neustart bei den Osterfestspielen Baden-Baden: Joana Mallwitz dirigiert Wagners „Lohengrin“ und Brittens „War Requiem“. Die Dirigentin verrät, was sie mit dem Publikum feiern will.

Nach dem Weggang der Berliner Philharmoniker werden die Osterfestpiele Baden-Baden neu aufgestellt und mit Richard Wagners „Lohengrin“ eröffnet, der von Joana Mallwitz dirigiert wird. Im Interview spricht die Dirigentin über Verzauberung, den richtigen Umgang mit Druck und über die Frage, wie politisch Musik sein kann.

Frau Mallwitz, Sie kommen gerade aus einer „Lohengrin“-Probe. Was haben Sie gearbeitet?

Wir hatten eine gemeinsame Chorprobe – „Lohengrin“ ist ja vor allem auch eine riesige Choroper, und Wagner setzt den Chor in dieser Oper auf jede erdenkliche Weise ein. Es gibt Szenen mit unglaublich viel Personal auf der Bühne, die doppelchörig oder einmal sogar triplechörig sind. Diese stehen im Gegensatz zu vielen kammermusikalische Passagen, in denen einzelne Solisten aus dem Chor heraus auftreten. Wir nutzen alles, was szenisch passiert, für den Ausdruck der Musik – und umgekehrt entwickelt Regisseur Johannes Erath seine Ideen direkt aus der Musik.

Sie haben den „Lohengrin“ bereits 2019 in Nürnberg dirigiert. Sie sind bekannt dafür, vor einem Probenprozess die Partitur genau zu analysieren. Haben Sie dabei neue Erkenntnisse gewonnen?

Es sind verschiedene Dinge, die bei einer erneuten Beschäftigung mit einem Werk passieren. Zum einen ändert man sich natürlich selbst und hat deshalb auch das Gefühl, dass das Stück ein anderes ist. Zum anderen verzahnt sich meine Interpretation mit den Erfahrungen und Visionen, die die Solistinnen und Solisten sowie die Regie mitbringen. Da muss ich flexibel bleiben, um am Ende den größtmöglichen Ausdruck zu gewinnen.

Verzauberung, Neugier, Spannung

Gibt es für Sie eine übergeordnete musikalische Interpretationsidee für diesen „Lohengrin“?

Über den Chor haben wir ja schon gesprochen. Für die allermeisten Einsätze schreibt Wagner Piano oder sogar Pianissimo vor – das kommt in dieser Form sehr selten vor. Und Wagner schafft damit ganz unterschiedliche emotionale Zustände. Ein Piano kann Schock bedeuten, aber auch Verzauberung, Neugier oder Spannung.

Das Mahler Chamber Orchestra ist nicht gerade für Wagner-Interpretationen bekannt. Bisher hat das Orchester von Wagner eher klein besetzte Werke wie das „Siegfried-Idyll“ oder die „Wesendonck“-Lieder gespielt. Warum also „Lohengrin“ mit dem MCO?

Die Idee für diese Kooperation kam von den Festspielen und Benedikt Stampa. Dass „Lohengrin“ unser erstes Projekt ist, haben wir dann gemeinsam entschieden. Ich liebe das selbstverantwortete Spiel der Orchestermitglieder. Sie denken auch großbesetzte Werke aus dem Detail und dem Kammermusikalischen heraus. Diese Transparenz schätze ich sehr.

„Es ist für mich eine große Ehre“

Inwieweit passen Sie Ihre im stillen Kämmerlein erarbeiteten Überlegungen den konkreten Musikerinnen und Musikern an, die im Graben sitzen?

Selbstverständlich komme ich mit einer Idee des Stücks in die Probe. Die Dichte kommt bei Wagner dann, wenn man den Rhythmus ernst nimmt. Es hat aber wenig Sinn, einem Orchester einen Klang aufzuzwingen. Es geht darum, sehr nah am Text zu sein. Ausdruck, Tempo, Artikulation, Übergänge, und Timing müssen wir gemeinsam erarbeiten.

Und was sehen wir in Baden-Baden auf der Bühne?

Es geht Johannes vor allem um Verzauberung. Schon der erste Auftritt von Lohengrin ist magisch. Wir werden auf der Bühne Märchenhaftes im besten Sinne erleben. Mit Elsa begeben wir uns da hinein – die Grenzen zwischen Traum und Realität verschwimmen. Von allen Seiten wird Elsa bedroht. Sie ist die einzige Überlebende in der Nachfolge des Königs, alle wollen sie als Frau kleinhalten. Alles, was sie tut, wird ins Gegenteil gedreht. Ihr Glaube gilt als Wahnsinn, ihr Trauma als Schwäche. Aber sie vertraut ihrer inneren Stimme. Und das Publikum muss diesen Glauben auch haben. Das passiert über Verzauberung.

Das Konzerthausorchester Berlin und seine Chefdirigentin Joana Mallwitz Foto: Simon Pauly

Bis letztes Jahr waren die Berliner Philharmoniker bei den Osterfestspielen Baden-Baden zu Gast und haben unter ihrem Chefdirigenten Kirill Petrenko mit „Madama Butterfly“, „Elektra“, „Frau ohne Schatten“ und „Pique Dame“ herausragende Produktionen gezeigt. Sie sind bei den Osterfestspielen Baden-Baden seine Nachfolgerin. Wie gehen Sie mit diesem Druck um?

Es ist für mich eine große Ehre, hier in Baden-Baden die Osterfestspiele mit der Opernproduktion eröffnen zu können. Sie fragen nach dem Druck – daran hätte ich in meiner Karriere schon viele Mal zerbrechen können. Ich kann darüber nicht nachdenken. Wir sind hier am Proben unter ausgezeichneten Bedingungen mit großartigen Künstlern. Ich bin mitten in der Arbeit. Und mache mir nicht allzu viele Gedanken, die nichts mit der Produktion zu tun haben.

Sie dirigieren am Karfreitag noch ein Werk, das viel Kraft erfordern wird – das „War Requiem“ von Benjamin Britten. Warum sollte man sich das nicht leicht zugängliche Werk anhören?

Das „War Requiem“ war mein Wunsch. Für mich ist es eines der größten Meisterwerke. Es berührt alle Fragen unseres Menschseins und unserer Kultur. Es erinnert nicht nur, es mahnt nicht nur, sondern es tröstet auch. Die Themen Krieg und Frieden sind uns allen leider wieder mehr ins Bewusstsein gerückt. Da setzt dieser Abend an.

Das Requiem wurde von einem Pazifisten anlässlich des Wiederaufbaus der von Deutschen zerstörten Kathedrale von Coventry komponiert. Wie politisch kann, wie politisch soll Musik sein?

Diese Frage kann ich nicht in zwei Sätzen beantworten. Alles kann politisch sein. Man kann die schönste Sache in ihr Gegenteil verkehren. Dafür ist die Musik von Richard Wagner auch ein gutes Beispiel. Hier im Festspielhaus kommen 2500 Menschen zusammen – ganz egal, wie es ihnen geht, welche Partei sie gewählt haben, aus welcher Gesellschaftsschicht sie stammen. Sie teilen ein emotionales Erlebnis. Das ist ein ganz unpolitisches Element von Musik. Diesen freien Raum müssen wir feiern.

Glanz für Baden-Baden: Joana Mallwitz

Person

Joana Mallwitz ist seit 2023 Chefdirigentin und künstlerische Leiterin des Konzerthausorchesters Berlin. Zuvor wirkte sie fünf Jahre als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg. Mallwitz (Jahrgang 1986) stammt aus Hildesheim und kam im Alter von dreizehn Jahren als Jungstudentin an die Musikhochschule Hannover. Ihre erste Stelle erhielt sie 2006 als Solorepetitorin mit Dirigierverpflichtung am Theater Heidelberg, 2014 wechselte sie als europaweit jüngste Generalmusikdirektorin ans Theater Erfurt. Inzwischen hat Mallwitz als erste Frau bei den Salzburger Festspielen eine Opernserie dirigiert („Così fan tutte“) und ist Exklusivkünstlerin der Deutschen Grammophon. Für die nächsten drei Jahre übernimmt sie mit dem Mahler Chamber Orchestra die Opernproduktion der Osterfestspiele Baden-Baden.

Festspiele

Nach dem Abschied von den Berliner Philharmonikern sollen das MCO und das Royal Concertgebouw Orchestra den Osterfestspielen in Baden-Baden (28. 3. bis 6. 4.) Glanz verleihen. „Lohengrin“-Premiere im Festspielhaus am 28.3., 18 Uhr (weitere Vorstellungen am 31.3. und 5.4.), „War-Requiem“ am 3.4., 18 Uhr. Termine und Tickets unter www.festspielhaus.de