Dirigent: Benjamin Goodson wird Chef des SWR-Vokalensembles

1 Benjamin Goodson Foto: SWR/Eduardus Lee

Von Amsterdam nach Stuttgart: Benjamin Goodson wird 2028 die Nachfolge von Yuval Weinberg als Chefdirigent des SWR-Vokalensembles antreten.











Sie teilen das Geburtsjahr (1990), die Leidenschaft für Chormusik, den Beruf und demnächst auch eine Lebensstation: Am Dienstag hat der Südwestrundfunk (SWR) bekannt gegeben, dass Benjamin Goodson 2028 die Nachfolge von Yuval Weinberg als Chefdirigent des SWR-Vokalensembles antreten wird. Der in Berlin lebende, international gefragte Brite, der zurzeit den Niederländischen Rundfunkchor leitet und am Amsterdamer Konservatorium lehrt, stand als Gast schon im März 2024 am Pult des Vokalensembles. Damals schlug Goodson einen Bogen von Bachs Motette „Fürchte dich nicht“ zu Karfreitags-Responsorien des Schotten James MacMillan, und dabei haben nicht nur die Präzision der Singenden und die Balance der Stimmen begeistert, sondern auch das Faible des Dirigenten für klug gesetzte Spannungsbögen und theatralische Momente. Goodsons Bach hatte Swing – eine exzellente Empfehlung für die Bach-Stadt Stuttgart. Es wundert nicht, dass der Chor selbst den Dirigenten als seinen „absoluten Wunschkandidaten“ bezeichnet.