Direktvertrieb-Experte: „Die Kunden wünschen sich wieder Offline-Partys“

1 Jochen Clausnitzer sieht den Direktvertrieb nach dem US-Aus von Tupperware nicht in der Krise. Foto: Bundesverband Direktvertrieb Deutschlan/d

In den USA ist Tupperware insolvent – ist dies auch das Ende der Verkaufspartys? Im Gegenteil, meint Jochen Clausnitzer vom Bundesverband Direktvertrieb. Verkaufspartys seien derzeit in vielen Bereichen gefragt.











Die Tupper-Party ist in Deutschland fast zum Synonym geworden für die Verkaufspartys im Direktvertrieb, wo auch Lebensmittel oder Kosmetik- und Wellnessprodukte im privaten Rahmen verkauft werden. Nach der Insolvenz von Tupperware in den USA gehen in Deutschland die Verkaufspartys nicht nur weiter – sie liegen auch im Trend, betont Jochen Clausnitzer, Geschäftsführer des Bundesverbands Direktvertrieb. Aber warum eigentlich?