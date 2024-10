Der Direktor des Deutsch-Französischen Instituts (dfi), Marc Ringel, hat angekündigt, dass er aus familiären Gründen sein Amt zum Ende des Jahres 2024 niederlegen muss. Ringel hält die Position seit Februar 2024 inne. Er trat die Nachfolge des langjährigen Direktors Frank Baasner an.

Präsidentin des dfi Sylvie Goulard sagte zu seiner Amtsübernahme: „Er bringt ein großes Netzwerk mit, auch auf europäischer Ebene, und als Spezialist für Energie und Klima ist er der Richtige, um die heutigen Themen zu behandeln – und es sind die Themen, für die junge Leute sich zu engagieren bereit sind.“

Präsidium will Nachfolge zeitnah regeln

Das Präsidium des dfi bedauere und respektiere diese persönliche Entscheidung von Ringel, gab es in einer Mitteilung bekannt. Um die Kontinuität der Arbeit des Instituts zu gewährleisten, solle zeitnah die Nachfolge geregelt werden. Eine entsprechende Ausschreibung zur Nachbesetzung der Stelle wurde am Montag in Zeit Online veröffentlicht. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt, die Präsidentin Sylvie Goulard war bis zur Veröffentlichung nicht erreichbar.

Das Deutsch-Französische Institut (dfi) in Ludwigsburg ist eine unabhängige Forschungseinrichtung, die sich mit der Analyse und Förderung der deutsch-französischen Beziehungen befasst. Seit 1948 bietet das Institut Studien, Analysen und Veranstaltungen zu aktuellen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Themen an und leistet einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Marc Ringel war von 2009 bis 2013 Nationaler Experte für die Europäische Kommission. Im Zeitraum von 2004 bis 2009 war der Volkswirt unter anderem als Erster Botschaftssekretär des Auswärtigen Amts in Paris und als stellvertretender Referatsleiter im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz tätig – Themen, die er in seiner Funktion als Direktor weiter anging.