Direktor des Blühenden Barock im Videoporträt Auch ohne den SWR bleibt Volker Kugel ein TV-Profi

20. August 2018

Im SWR darf Volker Kugel nicht mehr senden, aber auf YouTube ist er präsent. Beim Filmdreh mit unserer Redaktion verrät er auch, welche Überraschung es zum 60. Geburtstag des Blüba gibt.

Ludwigsburg - Der knapp 1,90 Meter große Mann im karierten Hemd geht vor einem Rosenbeet in die Hocke – gar nicht so einfach, bei dieser Körpergröße, doch Volker Kugel schneidet mit seiner Gartenschere unbeirrt die rot leuchtenden Blüten zurecht und versorgt die Zuschauer seines Videos im selben Atemzug mit Expertenwissen über die Königin der Pflanzen.

Seinen YouTube-Kanal grünzeug.tv betreibt der gebürtige Calwer erst seit Anfang des Jahres, seine Beiträge wurden auf der Videoplattform jedoch bereits über 20 000 Mal angeklickt. Kein Wunder, ist der Direktor des Blühenden Barock in Ludwigsburg doch ein Profi in allen Bereichen der Pflanzenwelt sowie der Gartenarbeit.

Grünzeug.tv als Youtube-Kanal

Nach dem Ende seiner Fernsehsendung Grünzeug, die von 1999 bis 2017 im Programm des Südwestrundfunks (SWR) lief, teilt der Kenner sein Wissen nun also auf digitalem Wege mit seinen Fans. „Eigentlich wollte ich nach meiner SWR-Sendung in Fernsehrente gehen“, sagt der 59-Jährige und lacht. Nun setzt er seine Sendung aber selbstständig mittels eigenproduzierter Kurzfilmen auf YouTube fort. Seine Fans freut es augenscheinlich, in wenigen Monaten konnte Kugel rund 620 Abonnenten sammeln. „Die Erfahrungen, die ich in 14 Jahren bei der Sendung gemacht habe, will ich nicht einfach in die Tonne kloppen“, erklärt er seine Entscheidung.

Seinen reichen Erfahrungsschatz lässt der Mann mit dem grünen Daumen auch in das neueste Video über die Dauergartenschau in Ludwigsburg einfließen. Am frühen Freitagmorgen vergangener Woche steht Kugel vor seinem Büro gegenüber des Blühenden Barocks. Schon beim ersten Vorgespräch zum aktuellen Videodreh unserer Redaktion wird klar, die vielen Informationen und Tipps des Direktors sprengen den Rahmen eines einzigen Videos bei weitem. „Dann machen wir das nächste Mal einfach mit Teil zwei weiter“, schlägt Kugel vor und lächelt.

Kugel schwärmt von einem Ginko

Seine Augen leuchten jedes Mal, wenn er über seine 26,5 Hektar großen Gartenanlage im Herzen der Stadt spricht. Kugels Begeisterung für all die Pflanzen und Tiere, die hier leben, ist schnell ansteckend. Bei dem ausgedehnten Spaziergang über das Gelände an diesem Tag spricht der Gartenexperte über einige echte Besucher-Highlights, wie beispielsweise der chinesische Ginkgo: „Unser Ginkgobaum ist das zweitälteste Exemplar in Baden-Württemberg und wurde etwa 1805 im Blühenden Barock gepflanzt. In der Vergangenheit war er das Symbol von Reichtum und Wohlstand“, verrät Kugel.

Zum Abschluss des Videodrehs verrät Kugel noch, auf welche Überraschung sich die Besucher im kommenden Jahr freuen dürfen: „Der Märchengarten bekommt zu seinem 60. Jubiläum eine spannende interaktive Komponente.“ Das Animationsinstitut der Filmakademie hat ein erlebbares Märchen konzipiert, bei dem Jung und Alt einzelne Elemente der Erzählung steuern und ihre Expertise unter Beweis stellen können. Das neue Projekt soll im Mai 2019 eingeweiht werden.

Dann wird der BlüBa-Chef über 21 Jahre lang im Amt sein. „Die letzten zehn Jahre sind nur so vorüber geflogen“, sagt Volker Kugel. Und vor der Kamera ist der umtriebige Gartenliebhaber ohnehin zu Hause.