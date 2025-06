Direktflüge vom Flughafen Stuttgart: Die günstigsten Urlaubsziele ab Stuttgart

1 Wer Abkühlung sucht, wird auch in günstigen Urlaubsländern wie Albanien, Bulgarien und Nordmazedonien fündig (Symbolfoto). Foto: mago/Kickner/imagebroker/Zoonar

Last-Minute-Urlauber aus Stuttgart und der Region aufgepasst: In diesen Ländern lässt sich diesen Sommer besonders günstig Urlaub machen.











Link kopiert



Sommerzeit ist Urlaubszeit. Das Problem: Urlaub machen ist in vielen beliebten Urlaubsländern wie Kroatien, Spanien oder Italien in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Doch das heißt nicht, dass man seinen Urlaub in diesem Jahr in Deutschland verbringen muss. Denn es gibt immer noch viele Länder, in denen Unterkunft und Essen günstiger sind als hierzulande.