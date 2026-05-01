In Bermuda erwartet König Charles ein volles Programm: Insgesamt acht Termine stehen während der zweitägigen Reise an. Am Freitagmorgen fiel der Startschuss - und der Monarch wurde von Menschenmassen empfangen.

König Charles III. (77) gönnt sich keine Verschnaufpause: Nach seinem vielbeachteten Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten ist der britische Monarch am Donnerstag nach Bermuda weitergereist, wo er einen intensiven Tagesplan mit insgesamt acht öffentlichen Terminen absolviert. Es ist sein erster Besuch als König in dem britischen Überseegebiet.

Menschenmassen begrüßen Charles in Bermuda In der historischen Stadt St. George's versammelten sich schon ab 8 Uhr zahlreiche Einwohner rund um den King's Square, um einen guten Platz entlang der mit Union-Jack-Fahnen geschmückten Absperrungen zu sichern. Viele Familien, darunter zahlreiche Schulkinder, warteten voller Vorfreude auf die Ankunft des Monarchen. Kinder schwenkten bermudische und britische Flaggen im Sonnenschein, nachdem sich das Wetter nach morgendlichen Regenschauern deutlich verbessert hatte.

Der offizielle Empfang in St. George's war hochzeremoniell geplant. Nach einem 21-Schuss-Gruß wurde König Charles vom Kommandanten des Royal Bermuda Regiment empfangen. Anschließend erklang eine Royal Salute, gefolgt von der britischen Nationalhymne, gespielt von der Regimentskapelle.

Im Anschluss inspizierte der König die Ehrenformation gemeinsam mit dem Parade-Kommandanten. Danach traf er im Rathaus Vertreter der Regierung, darunter den Premierminister Bermudas sowie Mitglieder des Kabinetts und der lokalen Verwaltung.

Auch die Bevölkerung erhielt die Gelegenheit, den Monarchen persönlich zu sehen, als er sich erneut auf dem Platz zeigte.

Besuch in besonderer Kirche

Ein weiterer Höhepunkt des Besuchs war die St. Peter's Church, die Charles bereits 1970 als Prinz besucht hatte. Die Kirche hat für die Insel eine besondere Bedeutung und wurde 2012 im Rahmen des Diamantenen Thronjubiläums von Queen Elizabeth II. (1926-2022) als "Their Majesties Chapel" ausgezeichnet.

Dort traf der König den Bischof von Bermuda, Nicholas Dill, sowie den Priester Thomas Nisbett, der ihn durch das Gotteshaus führte. Schülerinnen und Schüler aus der Region bildeten entlang der 26 Stufen zur Kirche ein Spalier für den Monarchen.

Nach dem Auftakt in St. George's setzte Charles seinen Besuch mit einem eng getakteten Programm fort. Nach dem Kirchenbesuch ging es zum Bermuda Aquarium, Museum & Zoo sowie nach Trunk Island. Dort informierte sich der König über den Schutz der lokalen Natur und Tierwelt und das 100-jährige Bestehen der Einrichtung. Am Nachmittag verlagerte sich das Programm nach Hamilton: In der City Hall und im Arts Centre traf Charles auf Künstler und Handwerker der Insel. Es folgte ein Besuch am Albuoy's Point und im Royal Naval Dockyard.

Ein weiterer kultureller Schwerpunkt ist das National Museum of Bermuda, wo der König im Bereich "The Keep" unter anderem von der traditionellen Gombey-Tanzgruppe empfangen wird und die Queen's Exhibition Hall sowie das historische 1850 Ordinance House besucht. Zum Abschluss des Tages stehen Begegnungen mit Commonwealth-Athleten im Vorfeld der Glasgow Commonwealth Games sowie mit Jugendorganisationen aus ganz Bermuda auf dem Programm.

Vor seiner Rückkehr nach Großbritannien eröffnet Charles am Samstag im Osten der Insel die neue Great Bay Coast Guard Station in St. David's. Anschließend besucht er Cooper's Island, wo er sich über ein Teleskopprojekt informiert, das zur Beobachtung und Reduzierung von Weltraumschrott beitragen soll.

Abschied aus den USA

Die Bermuda-Reise folgt unmittelbar auf den viertägigen US-Staatsbesuch, den Charles gemeinsam mit Ehefrau Camilla (78) absolvierte, ehe er alleine weiterreiste. Zum Abschied teilten Charles und Camilla auf Instagram ein offizielles Porträt sowie eine persönliche Botschaft, in der sie sich für die Gastfreundschaft bedankten: "Lebewohl und vielen Dank für die Herzlichkeit Ihres Empfangs und die freundliche Unterstützung, die Sie uns während unseres ersten Besuchs in den USA als König und Königin in diesem besonderen Jubiläumsjahr gegeben haben", heißt es.

Und weiter: "Wir lassen ein Stück unseres Herzens hier und nehmen ein wenig von Ihrem mit nach Hause. Bis zum nächsten Mal ... Gott segne Amerika." Unterzeichnet wurde das Statement von "Charles R. & Camilla R."