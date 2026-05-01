In Bermuda erwartet König Charles ein volles Programm: Insgesamt acht Termine stehen während der zweitägigen Reise an. Am Freitagmorgen fiel der Startschuss - und der Monarch wurde von Menschenmassen empfangen.
König Charles III. (77) gönnt sich keine Verschnaufpause: Nach seinem vielbeachteten Staatsbesuch in den Vereinigten Staaten ist der britische Monarch am Donnerstag nach Bermuda weitergereist, wo er einen intensiven Tagesplan mit insgesamt acht öffentlichen Terminen absolviert. Es ist sein erster Besuch als König in dem britischen Überseegebiet.