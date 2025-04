Die gerade bei Netflix gestartete, finale Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" schnappt sich aus dem Stand den ersten Rang und verdrängt "Adolescence".

Die deutsche Netflix-Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist in ihre vierte und letzte Staffel gestartet. Direkt zum Release hat die Produktion um Hauptdarsteller Maximilian Mundt (29) sich laut Angaben des Branchenmagazins "Blickpunkt:Film" vom 9. April den ersten Platz im deutschen Serien-Ranking des Streaminganbieters gesichert.

"How to Sell Drugs Online (Fast)" vor "Adolescence"

Demzufolge hat "How to Sell Drugs Online (Fast)" es geschafft, sich aus dem Stand die Topplatzierung zu holen und die zuvor lange führende Serie "Adolescence" zu verdrängen. Nach 26 Tagen an der Spitze sei die Erfolgsserie mit Stephen Graham (51) sogar auf Platz 3 gefallen. Die Arztserie "Pulse" schnappt sich Silber.

"Devil May Cry" rutscht demnach um einen Rang auf die Vier ab, auf der Fünf wird das "Handbuch einer Anstandsdame" aufgeschlagen. Auf den weiteren Plätzen vervollständigen in dieser Reihenfolge "Gone Girls: Der Serienmörder von Long Island", "Outlander", "Dr. House", "The Residence" und "Karma" die Top Ten.

Die erste Staffel von "How to Sell Drugs Online (Fast)" wurde bereits im Jahr 2019 zum Hit auf Netflix. Staffel zwei und drei der Serie folgten in den Jahren 2020 und 2021. Mit der vierten Staffel, die jetzt veröffentlicht wurde und sechs Folgen umfasst, soll die Comedyserie enden.

Das sind die angesagtesten Filme bei Netflix

Auch bei den Filmen gibt es bei Netflix auf dem Treppchen eine Veränderung. Während "Morgen kommt ein neuer Himmel" und "Alpha" weiterhin die beiden ersten Ränge in den deutschen Charts belegen, steigt "Das Wiegenlied vom Tod" auf die Drei. Dahinter können sich "Paw Patrol - Der Mighty Kinofilm" und "Blue Story - Gangs of London" platzieren.