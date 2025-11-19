Diplomatischer Glanz auf Schloss Windsor: Königin Camilla trägt Prinzessin Eugenies Hochzeits-Tiara

Königin Camilla setzte beim Empfang des Diplomatischen Korps auf Schloss Windsor auf ein vertrautes Schmuckstück: die prachtvolle Tiara, die Prinzessin Eugenie 2018 bei ihrer Hochzeit trug.
Königin Camilla (78) überraschte am Dienstagabend beim Empfang für das Diplomatische Korps auf Schloss Windsor mit einem besonderen Kopfschmuck. An der Seite von König Charles (77) und Prinz William (43) trug sie die Greville Emerald Kokoshnik Tiara - jenes funkelnde Diadem, das Prinzessin Eugenie (35) bei ihrer Hochzeit getragen hatte. In einem weißen Abendkleid setzte Camilla das smaragdgrüne Schmuckstück eindrucksvoll in Szene.