Noch vor wenigen Wochen forderte US-Präsident Donald Trump einen Machtwechsel im Iran, nun sitzen Washington und Teheran erneut am Verhandlungstisch. Wie es zur Kehrtwende kam und worum es jetzt geht.
Maskat/Teheran - Nach intensiver Vermittlung regionaler Staaten wollen sich Vertreter aus den USA und dem Iran heute zu neuen Verhandlungen im Golfstaat Oman treffen. Beide Seiten gehen jedoch mit deutlich unterschiedlichen Positionen in die Gespräche in der Hauptstadt Maskat, die vor dem Hintergrund von Sorgen vor einem neuen Krieg stehen. Antworten auf zentrale Fragen: