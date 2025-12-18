1 Trump will, dass sich die Ukraine bewegt. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

In Miami finden am Wochenende erneut Gespräche über einen Frieden in der Ukraine statt. Für US-Präsident Trump ist klar, wer Kompromisse machen muss.











Washington - In den Bemühungen um einen Frieden in der von Russland angegriffenen Ukraine hat US-Präsident Donald Trump Kiew zum Einlenken aufgefordert. Auf die Frage zu Gesprächen, die an diesem Wochenende in Miami im Bundesstaat Florida fortgesetzt werden sollen, sagte Trump, die Verhandlungen näherten sich einer Lösung, "aber ich hoffe, dass die Ukraine sich schnell bewegt". Er fügte hinzu: "Und wissen Sie, jedes Mal, wenn sie (die Ukrainer) sich zu viel Zeit lassen, dann ändert Russland seine Meinung".