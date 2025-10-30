1 US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi wollen am Rande des Apec-Gipfels sprechen. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Die Liste der Themen, die US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping besprechen wollen, dürfte lang sein. Nun beginnt das Treffen.











Busan - Vor dem Hintergrund eines anhaltenden Handelskonflikts haben Chinas Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump ihr Treffen in der südkoreanischen Stadt Busan begonnen. Das berichtete Chinas amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Staatschefs der beiden weltgrößten Volkswirtschaften treffen sich am Rande des im südkoreanischen Gyeongju tagenden Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec).