Annalena Baerbock: Die EU-Außenminister treffen sich in Schweden zu Gesprächen.

Kann die EU wirksam gegen die Umgehung ihrer Russland-Sanktion vorgehen ohne die Beziehungen zu China zu gefährden? Diese Frage stellt sich in Schweden. Ein Vorschlag der EU-Kommission ist brisant.









Stockholm - Die Außenminister der EU-Staaten beraten an diesem Freitag bei einem informellen Treffen in Schweden über die jüngsten Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land. Zumindest am Rande dürfte es zudem um Vorschläge der EU-Kommission für ein elftes Paket mit Russland-Sanktionen gehen. Mit ihm soll vor allem die Umgehung der bereits erlassenen Strafmaßnahmen bekämpft werden.