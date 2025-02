Diplomatie: Putin schwärmt von Trump: Wird Ordnung schaffen in Europa

1 Bereits wenige Stunden nach seiner Amtseinführung hatte Donald Trump (r) angekündigt, er wolle möglichst schnell mit Wladimir Putin (l) reden. (Archivbild) Foto: Susan Walsh/AP/dpa

Das von US-Präsident Trump seit langem angekündigte Gespräch mit Kremlchef Putin lässt weiter auf sich warten. In Moskau aber gerät der Russe schon einmal ins Schwärmen über den Amerikaner.











Link kopiert



Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat sich in einem Interview des russischen Staatsfernsehens entzückt gezeigt über die politische Gangart von US-Präsident Donald Trump. Mit seinem Charakter werde Trump Ordnung schaffen in der Beziehung zu den europäischen Eliten, denen Amtsvorgänger Joe Biden besser gefallen habe. "Das wird schnell gehen und schon bald. Sie werden alle bei Fuß ihres Herrn stehen und lieb mit dem Schwanz wedeln", sagte Putin in einem Clip, den der Propagandist Pawel Sarubin vom Staatsfernsehen bei Telegram veröffentlichte.