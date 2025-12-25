Diplomatie im Ukraine-Krieg: Laschet für deutsch-französische Initiative gegenüber Moskau

Gemeinsam mit der Ukraine haben Europäer einen Plan für einen Waffenstillstand in dem von Russland angegriffenen Land erarbeitet. Doch die Kontakte zu Moskau halten die USA. Das finden nicht alle gut.
Berlin - Der Chef des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags, Armin Laschet, fordert eine deutsch-französische Initiative zur direkten Abstimmung der europäischen Pläne für einen Waffenstillstand in der Ukraine mit Russland. "Europa muss eine eigenständige, starke Außen- und Sicherheitspolitik machen", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Dazu gehört es auch, autonom zu sein, souverän zu sein und eigene europäische Ideen nicht über amerikanische Vermittler zu transportieren."