Mit dem US-Außenminister kommt der wichtigste Teilnehmer des Treffens der Gruppe wirtschaftsstarker Demokratien erst zum Abschlusstag. Ob man mehr als Formelkompromisse findet, ist unklar.
Vaux-de-Cernay - Die G7-Partner wirtschaftsstarker Demokratien ringen heute mit ihrem US-Kollegen Marco Rubio um eine gemeinsame Linie für ein Ende des Iran-Krieges. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) forderte vor den Beratungen in Frankreich von den USA, Europa in ihre Planungen einzubeziehen. Rubio stellte sich vor seinem Abflug hinter die Kritik von US-Präsident Donald Trump, die Nato-Verbündeten hätten im Krieg mit Iran nicht geholfen, als die USA sie darum gebeten hätten.