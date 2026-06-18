Die höchste Diplomatin der EU soll Israels Politik mit dem Apartheid-System verglichen haben - das Land reagiert mit einem Kontaktabbruch. Was denken die EU-Spitzen?
Brüssel - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas steht beim EU-Gipfel in der Kritik, weil sie Medienberichten zufolge Israel mit einem Apartheid-System verglichen hat. "Diese Wortwahl teile ich ausdrücklich nicht", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Rande des Treffens der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Es sei ein Thema, das von den EU-Spitzen noch diskutiert werden müsse. Österreichs Regierungschef Christian Stocker sagte: "Ich habe das Zitat nicht gehört. Wenn es gefallen wäre, wäre es inakzeptabel."