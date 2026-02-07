Diplomatie: Deutschland plant kein Generalkonsulat in Grönland

1 Frankreich hat am Freitag nach eigenen Angaben als erstes EU-Land ein Generalkonsulat in Grönland eröffnet - Deutschland folgt dem nicht. Foto: Li Ying/XinHua/dpa

Die Drohungen von US-Präsident Trump haben Grönland zuletzt viel Aufmerksamkeit beschert. Während Frankreich ein Generalkonsulat auf der Arktisinsel eröffnet, geht Deutschland einen anderen Weg.











Link kopiert



Berlin - Anders als Frankreich plant Deutschland derzeit nicht, in Grönland ein Generalkonsulat zu eröffnen. "Die Bundesregierung wird in Grönland bereits durch einen Honorarkonsul konsularisch vertreten", heißt es aus dem Auswärtigen Amt. Die Eröffnung eines Konsulats sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht geplant.