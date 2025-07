1 Fans des FC Liverpool legten Blumen vor der Anfield Road nieder. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Die Nachricht vom Tod von Liverpool-Spieler Diogo Jota erschüttert die Fußballwelt. In den sozialen Medien drücken Vereine, Spieler und Verbände ihre Trauer aus.











Die Nachricht vom Tod von Liverpool-Star Diogo Jota hat die Fußballwelt erschüttert. Der 28-jährige Portugiese war am Donnerstagmorgen bei einem Autounfall in Spanien gestorben. Auch sein 24-jähriger Bruder André Silva, der zuletzt in der zweiten portugiesischen Liga spielte, kam bei dem Unfall ums Leben.