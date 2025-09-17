Diözese Rottenburg-Stuttgart empört: Gefälschte Todesmeldung über Kardinal Kasper auf X
ine Falschmeldung über den Tod des deutschen Kardinals Walter Kasper ist auf der Online-Plattform X verbreitet worden (Archivfoto). Foto: IMAGO/Ulmer II/IMAGO/Markus Ulmer

Eine Falschmeldung über den Tod von Kardinal Walter Kasper verbreitete sich auf X via Fake-Account. Bischof Krämer äußerte sich empört; die Diözese meidet die Plattform.

Eine Falschmeldung über den Tod des deutschen Kardinals Walter Kasper ist am Dienstag auf der Online-Plattform X verbreitet worden. Die Nachricht stammte von einem gefälschten Konto, als dessen Nutzer der Rottenburger Bischof Klaus Krämer angegeben war, wie die Diözese Rottenburg-Stuttgart mitteilte. Der 92 Jahre alte Kasper war Bischof in Rottenburg-Stuttgart von 1989 bis 1999.

 

Der Bischof äußerte sich empört über die Fälschung. Er betonte, selbst kein Profil auf X zu besitzen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart kommuniziert nach eigenen Angaben nicht mehr über diese Plattform. Als Grund nannte sie eine Zunahme von Desinformation und Radikalisierung nach der Übernahme durch Elon Musk im Jahr 2022. Der Account von Krämers Amtsvorgänger, Gebhard Fürst, sei gelöscht worden.

 