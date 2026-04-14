Für drei Tage ist das niederländische Königspaar in die USA gereist. Der Höhepunkt stand bereits am ersten Abend an: In Washington, D.C. trafen Willem-Alexander und Máxima das Präsidentenpaar Donald und Melania Trump. Das Treffen kann wohl als Erfolg für die Niederländer verbucht werden.

König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) sind am Montagabend im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55) herzlich empfangen worden. Auf dem Programm standen ein formelles Abendessen und eine anschließende Führung durch die Räumlichkeiten. Das niederländische Königspaar übernachtete auch im Weißen Haus, auf derselben Etage wie die Trumps. Regierungschef Rob Jetten (39) zog ein positives Fazit.

Viel Gesprächsstoff bei Drei-Gänge-Menü Bei leichtem Regen empfingen die Trumps um kurz nach 19 Uhr Ortszeit ihre Gäste. Der US-Präsident hatte sichtlich gute Laune, schüttelte dem König lange die Hand und lachte in die Kameras. Er bezeichnete das Königspaar als "hoch angesehen", während Willem-Alexander die Tulpen im Garten lobend erwähnte. Ehefrau Melania Trump, die ein weißes Kleid mit schwarzen Verzierungen trug, unterhielt sich angeregt mit Máxima, gekleidet in ein dunkeloranges Etui-Kleid.

Es handelt sich zwar nicht um einen Staatsbesuch der Niederländer, dennoch wurde das Treffen in der Heimat als politisch bedeutsam gespannt beobachtet. Premierminister Rob Jetten, der die königliche Familie zum Drei-Gänge-Menü begleitet hatte, berichtete anschließend aus einem nahegelegenen Hotel: "Es war ein sehr gelungener Abend", sagte er laut "De Telegraaf". Zahlreiche Themen seien während des Dinners besprochen worden, von Iran über die Ukraine bis hin zur NATO. Jetten sprach von einem "offenen und konstruktiven Abend, an dem niemand ein Blatt vor den Mund nehmen musste". Es sei "gut, in diesen angespannten Zeiten den Dialog zu führen".

Letzte Station wird Miami sein

Seit Montag befinden sich Willem-Alexander und Máxima für einen dreitägigen Arbeitsbesuch in den USA, bei dem der Fokus auf dem 250-jährigen Jubiläum der US-amerikanischen Unabhängigkeit und der historischen Rolle der Niederlande in der Amerikanischen Revolution liegt. Der König, der eine Verkehrspilotenlizenz besitzt, flog den Regierungsjet selbst als Co-Pilot nach Philadelphia. Auf dem Flughafen trafen sie mit Gouverneur Josh Shapiro (52) und seiner Frau Lori Shapiro (53) zusammen, bevor ein Rundgang durch die Independence Hall und ein Besuch der Liberty Bell auf dem Programm standen.

Anschließend gab es eine Gesprächsrunde mit Wirtschaftsvertretern, mit Schwerpunkten auf Landwirtschaft, Biowissenschaften und Hochtechnologie. Am Nachmittag besuchte das Königspaar die Kensington Creative & Performing Arts High School im Stadtteil Fishtown, begleitet von Bürgermeisterin Cherelle Parker (53). Danach trafen die beiden das NFL-Team Philadelphia Eagles, im Anschluss ging es weiter nach Washington, D.C. Nach der Übernachtung im Weißen Haus steht als letzte Station der Reise Miami, Florida, an.