Für drei Tage ist das niederländische Königspaar in die USA gereist. Der Höhepunkt stand bereits am ersten Abend an: In Washington, D.C. trafen Willem-Alexander und Máxima das Präsidentenpaar Donald und Melania Trump. Das Treffen kann wohl als Erfolg für die Niederländer verbucht werden.
König Willem-Alexander (58) und Königin Máxima (54) sind am Montagabend im Weißen Haus von US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55) herzlich empfangen worden. Auf dem Programm standen ein formelles Abendessen und eine anschließende Führung durch die Räumlichkeiten. Das niederländische Königspaar übernachtete auch im Weißen Haus, auf derselben Etage wie die Trumps. Regierungschef Rob Jetten (39) zog ein positives Fazit.