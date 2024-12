Dinner mit Trudeau: Kanada, der 51. US-Bundesstaat? Trump scherzt über Nachbarn

1 Trump hat Kanada mit hohen Einfuhrzöllen bei Amtsantritt gedroht. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Einst wollte Donald Trump Grönland kaufen. Nun soll der künftige US-Präsident bei einem Abendessen mit Kanadas Premier ähnlich über den Nachbarn im Norden der USA gewitzelt haben.











Link kopiert



Washington - Sollte Kanada bald Teil der USA werden? Diesen Vorschlag hat der künftige US-Präsident Donald Trump angeblich dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau bei einem gemeinsamen Abendessen gemacht. Alles nur Spaß, stellte schließlich der kanadische Minister Dominic LeBlanc laut "Toronto Star" klar. Er war bei dem besagten Essen in Trumps Anwesen Mar-a-Lago dabei gewesen. "Der Präsident hat Witze erzählt, der Präsident hat uns auf den Arm genommen." Das sei in keiner Weise ernst gemeint gewesen, so LeBlanc.