Dinner im Kreise ihrer Liebsten: Daniela Katzenberger feiert 38. Geburtstag: So lief ihr Ehrentag ab

1 Zufrieden mit sich und ihrem Körper: Daniela Katzenberger posierte am 25. September beim Deutschen Fernsehpreis in Köln selbstbewusst für die Kameras. Foto: Action Press/Frederic Kern/Future Image

Mit Verwandten und Freunden hat Daniela Katzenberger auf Mallorca auf ihren 38. Geburtstag angestoßen. Ihre Schwägerin und ihre Schwester sorgten mit Instagram-Glückwünschen für Aufsehen. Und für die Fans gibt es kurz nach dem Ehrentag noch eine TV-Überraschung.











Link kopiert



TV-Star Daniela Katzenberger (38) kann gut gelaunt in ihr neues Lebensjahr starten: Im Kreise ihrer Liebsten feierte sie ihren Ehrentag am 1. Oktober in einem Restaurant auf Mallorca, von Halbschwester Jenny (32) gab es rührende öffentliche Glückwünsche, und die Dreharbeiten für die nächsten Folgen ihrer VOX-Reality-Doku-Folgen haben bereits begonnen. Nur ihre Gesundheit bereitet ihr Sorgen, wie sie in einer neuen Sendung verrät.