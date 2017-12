"Dinner for One" Alle Sendetermine an Silvester 2017

Von (the/spot) 30. Dezember 2017 - 13:45 Uhr

"Dinner for One" gehört in vielen deutschen Haushalten fest zum Silvester-Abend dazu. Hier finden Sie alle Sendetermine im Überblick.



Der Schwarz-Weiß-Klassiker "Dinner for One" gehört für viele zu einem gelungenen Silvester-Abend dazu. Butler James (Freddie Frinton), Miss Sophie (May Warden), viel Alkohol und die gemeine Tigerfell-Stolperfalle: Viele lachen jedes Jahr über diese Kombination. Dazu gehören noch die längst verstorbenen Freunde von Miss Sophie, Mr. Winterbottom, Mr. Pommeroy, Admiral von Schneider und Sir Toby.

Aufgezeichnet wurde der Sketch mit dem britischen Humoristen Freddie Frinton und seiner Kollegin May Warden im Mai 1963 im legendären Studio B beim NDR in Hamburg. 1972 erstmals zu Silvester gesendet, gehört der Sketch um Butler James und Miss Sophie zum Jahreswechsel dazu wie Bleigießen, Sekt und Feuerwerk. Allerdings nur in Deutschland, in Großbritannien ist der Kurzfilm wenig bekannt.

Die Sendezeiten 2017 im Überblick

Hier können Sie "Dinner for One" an Silvester 2017 ansehen: Im Ersten läuft der Sketch um 11:00 Uhr und um 15:50 Uhr sowie am 1.1.2018 um 01:00 Uhr. Im NDR kann man James und Miss Sophie gleich viermal belächeln - um 15:40 Uhr, 17:10 Uhr, 19:40 Uhr, 23:35 Uhr. Im BR zweimal (18:55 Uhr und am 1.1.2018 um 0:50 Uhr), ebenso wie im rbb (12:00 Uhr und 18:07 Uhr). Jeweils einmal läuft der Slapstick im WDR (18:00 Uhr), SWR (18:10 Uhr), MDR (19:00 Uhr) und HR (19:10 Uhr).