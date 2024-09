Dinge des Sommers: Warum es ohne Gartenschlauch nicht geht

1 Ruhe am Abend, praktische Bewässerung. Doch der Gartenschlauch ist darüber hinaus ein interessanter Gegenstand. Foto: Imago/Westend61

Unsere Redakteure verraten, auf welche Dinge sie in der heißen Jahreszeit auf keinen Fall verzichten wollen. Heute: der Gartenschlauch.











Ein weißer Gartenzaun, wolkenlos heller Himmel, rote Rosen, gelbe Tulpen, die Sonne scheint, friedlich gehen Schulkinder über eine Straße, es läuft das Lied „Blue Velvet“. So idyllisch beginnt David Lynchs gleichnamiger Film. In der nächsten Einstellung sieht man einen Mann beim Gießen mit einem Gartenschlauch. Und in dieser Szene steckt eigentlich alles, was man über den Gartenschlauch wissen sollte.