Digitalstudie: Zwei Drittel der Verbraucher bezahlen kontaktlos

2 Apple Pay ist in Deutschland die populärste digitale Bezahlmethode an der Kasse. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein deutsches Sprichwort lautet: «Nur Bares ist Wahres». Mit der Realität beim Einkaufen in Deutschland hat dieser Spruch aber immer weniger gemein. Die Liebe zum Bargeld bröckelt.











Bonn - Digitale Bezahlverfahren ersetzen beim Einkaufen auch in Deutschland zunehmend das Bargeld. Bereits zwei Drittel der Verbraucher ab 18 Jahren nutzen Smartphones, Smartwatches oder Bank- und Kreditkarten mit einem NFC-Chip für das kontaktlose Bezahlen an der Kasse. Das geht aus der repräsentativen "Postbank Digitalstudie 2024" hervor, für die 3.171 Erwachsene in Deutschland befragt wurden.