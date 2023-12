Digitalstrategie Schule für Baden-Württemberg: Kultusministerium erwägt Fernunterricht aus Spargründen

1 Aktuell kommt in Baden-Württemberg im Durchschnitt ein Laptop auf vier Schüler. Foto: picture alliance/dpa/Arne Dedert

Der Vorschlag hat es in sich: Führt Baden-Württemberg Fernunterricht ein, weil damit Lehrer und Geld gespart werden können? Im Kultusministerium wird das geprüft.











Kann professioneller Fernunterricht Einsparpotenziale gegenüber dem Lernen in Präsenz realisieren? Diese Frage wird aktuell im Kultusministerium geprüft. Das geht aus der 31-seitigen Digitalstrategie für die Schulen hervor, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Bildungsstaatssekretärin Sandra Boser (beide Grüne) am Dienstag in Stuttgart vorstellen und die unserer Zeitung bereits vorliegt.