Digitalservice im Göppinger Rathaus: Die Bürger-App soll im Sommer kommen

1 Mit der Göppinger Bürger-App lassen sich Mängel und Gefahrenstellen künftig per Handy-Foto und Standortdaten ganz schnell ans Rathaus melden. Foto: Giacinto Carlucci

Mängel melden, Meinung sagen, Alarmmeldungen empfangen – der Bürgerservice​ soll mit einer Bürger-App der Stadt Göppingen digitaler werden. Noch ist offen, wann sie in Betrieb geht.











Link kopiert



Die Einwohner Göppingens haben ihre Stadt bald auf dem eigenen Smartphone in der Hosentasche dabei. So jedenfalls kann man sich vorstellen, was die Stadtverwaltung mit ihrer Bürger-App plant, die kurz vor dem Start steht. Jahrelang haben sich die Macher in der Verwaltung zusammen mit dem Heilbronner Start-Up-Anbieter der App „Bürgerstimme“ vorbereitet. Noch in diesem Sommer soll es losgehen, entweder zum 1. Juli oder zum 1. September, sagte Tanja Bidlingmaier, die Leiterin des Referats Organisation, im Verwaltungsausschuss zum Stand der Dinge. Die Fraktionen von FWG und FDP/FW hatten den Bericht beantragt.