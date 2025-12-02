Digitalministerium: Vetorecht soll Doppelentwicklungen bei IT im Bund vermeiden

Das Bundesdigitalministerium kann bald bei IT-Projekten anderer Ministerien Einspruch einlegen. Ziel: weniger Insellösungen und mehr Effizienz in der Verwaltung.
Potsdam - Das Bundesdigitalministerium wird in dieser Woche ein Vetorecht für IT-Projekte aus anderen Ministerien erhalten. "Am Mittwoch wird diese neue Infrastruktur im Bundeskabinett verabschiedet und es ist großartig zu sehen, dass wir dann großartige Optionen haben", sagte der Staatssekretär des Digitalministeriums, Markus Richter, in Potsdam auf der KI-Konferenz "AI" des Hasso-Plattner-Instituts (HPI).