Digitalisierung in Weinstadt: Wie geht’s dem Kind? – Neue Kita-App beruhigt Eltern und unterstützt Erzieher

Wie geht es meinem Kind gerade in der Kita? Eine neue App liefert Eltern in Weinstadt künftig schnelle Antworten – und soll zugleich die Fachkräfte im Alltag entlasten.

Wenn Eltern ihre Kinder morgens unter Tränen in der Kita verabschieden, bleibt oft ein mulmiges Gefühl. Katharina Weber erinnert sich noch gut an die Eingewöhnung ihrer Zwillinge im Kinderhaus Irisweg in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) . Kurz nachdem sie die Einrichtung verlassen hatte, erhielt sie über die neue Kita-App ein Foto – und wusste, dass alles in Ordnung war. „Das schafft Vertrauen“, sagt die Vertreterin vom Elternbeirat.

Seit Ende April ist die Kita-App „KiWei“, also „Kinder Weinstadts“, in den 17 städtischen Kindertageseinrichtungen im Einsatz. Nach einer Pilotphase in zwei Einrichtungen fiel im vergangenen Jahr die Entscheidung, das Angebot auf alle städtischen Kitas in Weinstadt auszuweiten.

Kita-App „KiWei“ stößt bei Eltern auf große Akzeptanz

Über die Anwendung können Eltern ihre Kinder krankmelden, Nachrichten und Fotos aus dem Kita-Alltag erhalten, sich über Veranstaltungen informieren und vieles mehr. Die App basiert auf der dänischen Software „Nembørn“, die auch in Stuttgart und Waiblingen eingesetzt wird. „KiWei erleichtert den Austausch und stärkt die Teilhabe der Eltern“, sagt Jeannette Manka vom Amt für Familie, Bildung und Soziales. Sie hat die Einführung der Kita-App begleitet.

Auf einem iPad ist die Anmeldefläche der Kita-App „KiWei“ zu sehen. Foto: Marie Part

Unterstützt wurde das Projekt von der Ritter-Stiftung mit einer Spende von 30.000 Euro. Mit dem Geld wurden unter anderem Tablets und Router für die Einrichtungen angeschafft. „Anfangs waren wir skeptisch, ob das Projekt von den Eltern tatsächlich angenommen wird“, sagt der Stiftungsvorsitzende Joachim Grau. Doch diese Zweifel hätten sich nicht bestätigt. Nach Angaben der Stadt nutzen inzwischen fast alle Eltern die App.

Kita-App entlastet Erzieher und verbessert die Kommunikation

Für die pädagogischen Fachkräfte bedeutet die App vor allem weniger Verwaltungsaufwand. „Die ganzen Handzettel fallen weg, das ist super“, sagt Meike Arif, die Leiterin des Kinderhauses Irisweg im Stadtteil Endersbach. Alle wichtigen Informationen können von den Eltern selbstständig aktualisiert werden und sie können die Fachkräfte auch dann erreichen, wenn sie telefonisch gerade nicht verfügbar sind.

Auch Einladungen zu Festen oder Hinweise auf Krankheiten wie vermehrte Magen-Darm-Infekte können direkt und unkompliziert verschickt werden. Zugleich können die Eltern durch Wochenrückblicke, Fotos, Videos oder Sprachnachrichten tiefere Einblicke in den Alltag ihrer Kinder bekommen. „Der Austausch wird nicht ersetzt, sondern ergänzt und vertieft“, betont Arif. Da organisatorische Fragen schneller geklärt seien, bleibe mehr Zeit für die Arbeit mit den Kindern.

Anna El Balegh, die Leiterin der Kita Pfahlbühlstraße in Weinstadt-Großheppach, berichtet ebenfalls von einem großen Vorteil: „Der integrierte Messenger mit einer Live-Übersetzung in mehr als 40 Sprachen erleichtert die Kommunikation mit Eltern, die wenig oder gar kein Deutsch sprechen.“

Was die Stadt sich von der Kita-App langfristig verspricht

Für den Oberbürgermeister Michael Scharmann ist „KiWei“ ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung der Stadt. „Darauf können wir stolz sein“, sagt er. Die App erleichtere den Alltag von Eltern und Mitarbeitenden gleichermaßen und erhöhe zugleich die Attraktivität der Stadt für Familien. Für den laufenden Betrieb fallen laut Scharmann jährlich Kosten im fünfstelligen Bereich an.

Die Anwendung soll sogar noch weiterentwickelt werden. Geplant ist unter anderem ein digitales Portfolio, in dem die Entwicklung der Kinder dokumentiert wird. Das Potenzial der App sei noch lange nicht ausgeschöpft, sagt Jeannette Manka. Doch schon heute wird die Kommunikation zwischen den Eltern und Kitas dadurch einfacher – und es bleibt mehr Zeit für das, worum es eigentlich geht: die Kinder.