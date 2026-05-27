Digitalisierung in Weinstadt: Wie geht’s dem Kind? – Neue Kita-App beruhigt Eltern und unterstützt Erzieher

Wie geht es meinem Kind gerade in der Kita? Eine neue App liefert Eltern in Weinstadt künftig schnelle Antworten – und soll zugleich die Fachkräfte im Alltag entlasten.
Wenn Eltern ihre Kinder morgens unter Tränen in der Kita verabschieden, bleibt oft ein mulmiges Gefühl. Katharina Weber erinnert sich noch gut an die Eingewöhnung ihrer Zwillinge im Kinderhaus Irisweg in Weinstadt-Endersbach (Rems-Murr-Kreis) . Kurz nachdem sie die Einrichtung verlassen hatte, erhielt sie über die neue Kita-App ein Foto – und wusste, dass alles in Ordnung war. „Das schafft Vertrauen“, sagt die Vertreterin vom Elternbeirat.