Digitalisierung im Gesundheitswesen: Die E-Akte soll noch besser werden

Im letzten Jahr ist die „ePA für alle“ in Deutschland eingeführt worden. Im Kreis Ludwigsburg hat die elektronische Patientenakte einen holprigen Start erlebt.
„Die ‚ePA für alle‘ ist das Kernelement der Digitalisierung im Gesundheitswesen.“ Möchte man sich auf der Webseite des Bundesministeriums für Gesundheit über die elektronische Patientenakte (ePA) informieren, ist das das Erste, was man dazu lesen kann. Bereits 2021 gab es in Deutschland eine frühe Version der ePA, nach Jahren der Weiterentwicklung ging man Ende April 2025 mit der „ePA für alle“ bundesweit an den Start. Für alle Versicherten wurde eine E-Akte angelegt, der man aktiv widersprechen musste, ansonsten wurde sie angelegt. Seit Oktober ist die Nutzung in Praxen, Krankenhäusern und Apotheken verpflichtend.