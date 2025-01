Digitalisierung der Medizin: Grüne im Land wollen Telemedizin ausbauen

1 Ist Telemedizin der Retter in der Not? Klar ist, um die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu sichern, muss man umdenken. Foto: dpa/Christin Klose

Mit dem Ausbau von Telemedizin wollen die Gründen im Land die medizinische Versorgung der Menschen in Baden-Württemberg verbessern. Zudem sollen sich künftig Arztpraxen und Kliniken vernetzen.











Das Gesundheitssystem in Deutschland steht vor riesigen Herausforderungen: eine alternde Gesellschaft, zunehmender Fachkräftemangel, schleppende Digitalisierung, Engpässe bei der Arzneimittelversorgung, um nur einige Bereiche zu nennen. In Baden-Württemberg fühlt sich laut einer AOK-Umfrage fast die Hälfte der Bürger schlechter versorgt, also noch vor einigen Jahren. Die Fraktion der Grünen im Landtag hat nun ein Konzept verabschiedet, mit dem sie die medizinische Versorgung im Land zukunftsfähig machen und verbessern will.