Digitalisierung: Autonomes Fahren: Laut Umfrage würden es fast alle Deutschen nutzen

Immer mehr Deutsche trauen selbstfahrenden Autos und Bussen eine große Zukunft zu. Aber es gibt auch Bedenken. Eine aktuelle Erhebung zeigt die Aufgeschlossenheit der deutschen Bevölkerung.
Selbstfahrende Fahrzeuge spalten die öffentliche Meinung, doch die Zustimmung wächst. Laut einer aktuellen Erhebung des Digitalverbands Bitkom halten 53 Prozent der Deutschen autonomes Fahren für eine Technologie mit großer Zukunft. 43 Prozent sehen darin dagegen einen überschätzten Hype. 99 Prozent wären jedoch demnach grundsätzlich dazu bereit, in ein autonomes Verkehrsmittel zu steigen.