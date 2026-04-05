Evelyn Burdecki berichtet von "widerlichen Nachrichten" von Männern, die sie immer wieder erreichen. Sie möchte Frauen Mut machen und hält die derzeitige Debatte für wichtig.
In Deutschland wurde zuletzt verstärkt über besseren Schutz für Frauen besonders im Bereich digitalisierter und sexualisierter Gewalt diskutiert. Die Debatte geht auf den persönlichen Fall von Collien Fernandes (44) zurück, die schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen (50) erhoben hat. In einem neuen Interview erzählt Evelyn Burdecki (37), was auch sie häufig erleben muss. Außerdem möchte sie anderen Frauen Mut machen.