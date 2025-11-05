Digitales Pilotprojekt: Scan-Auto kontrolliert Falschparker in Mannheim

Feuerwehrzufahrten blockiert, Radwege zugeparkt – Mannheims neues Scan-Auto nimmt Parksünder ins Visier. Was steckt hinter dem digitalen Pilotprojekt?
Als erste Kommune im Land sucht Mannheim in einem Pilotprojekt mit Hilfe eines Scan-Autos Parksünder und ahndet Verstöße auch. „Mit dem Einsatz der Scan-Fahrzeuge gehen wir in Mannheim einen wichtigen Schritt in Richtung moderner, digital gestützter Verkehrsüberwachung“, sagte Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Volker Proffen (CDU) laut Mitteilung.