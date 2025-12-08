1 Meta will Nutzern in der EU künftig mehr Auswahl gegen personalisierte Werbung zugestehen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Meta-Nutzer sollen in der EU bald mehr Kontrolle über ihre Daten bekommen. Was sich ab Januar 2026 bei Facebook und Instagram ändert – und warum der US-Konzern mehr Wahlfreiheit zulassen will.











Link kopiert



Brüssel - Der Facebook- und Instagram-Konzern Meta will seinen Nutzern auf Druck der EU-Kommission künftig mehr Möglichkeiten gegen personalisierte Werbung geben. Meta wolle Nutzern die Wahl zwischen zwei Optionen lassen, teilte die Brüsseler Behörde mit. So soll man entscheiden können, ob mehr oder weniger Daten weitergegeben und somit für mehr oder weniger personalisierte Werbung genutzt werden dürfen. "Meta wird den Nutzern in der EU diese neuen Optionen im Januar 2026 vorstellen", hieß es.