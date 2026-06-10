Digitales Comeback: RTLzwei bringt Krake Paul als KI-Version zurück

Krake Paul ist zurück - zumindest digital. RTLzwei lässt zur Fußball-WM eine KI-Version des berühmten Orakels antreten, die ausgewählte Partien mit kuriosen Fun Facts vorhersagen soll.
RTLzwei bringt Krake Paul als WM-Orakel zurück - in einer digitalen KI-Version. Paul 2.0 soll während der Fußball-Weltmeisterschaft ausgewählte Partien vorhersagen. Das Format "Das WM-Orakel mit Paul 2.0" knüpft an den berühmten Oktopus an, der bei der EM 2008 und der WM 2010 mit zahlreichen richtigen Tipps für Aufmerksamkeit sorgte.