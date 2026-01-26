Der digitale Zahlungsverkehr in Europa ist von US-Anbietern dominiert. Was passiert, wenn diese «den Stecker ziehen»? Der digitale Euro ist aus Sicht der EZB mehr als eine Alternative zum Bargeld.
Frankfurt/Main - Die Europäische Zentralbank (EZB) warnt angesichts der weltpolitischen Lage vor Verzögerungen beim Projekt digitaler Euro. "Heute besitzen US-Konzerne kritische Teile der Infrastruktur – sie können uns theoretisch den Stecker ziehen", sagte EZB-Direktoriumsmitglied Piero Cipollone der "Süddeutschen Zeitung".