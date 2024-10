Digitaler Service: Mercedes-Ladenetz wächst auf zwei Millionen Ladepunkte

Ladesäulenranking Wo E-Auto-Fahrer die meisten Ladesäulen finden

E-Autos können immer öfter an der Straße, auf Parkplätzen und an Tankstellen laden. In Baden-Württemberg haben die Ladesäulen 2023 einen großen Sprung gemacht – doch nicht überall gleich stark. Unser Ladesäulenranking zeigt, welche Gemeinden die Nase vorn haben.