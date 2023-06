6 Nach der Anlieferung mit einem Helikopter wurden die Masten im Verlauf des Samstags montiert. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstagmorgen hat ein Hubschrauber sechs Signalmasten für das Bahn-Projekt Digitaler Knoten Stuttgart an die Baustelle auf der Strecke zwischen Bad Cannstatt und der Haltestelle Sommerrain geliefert. Im Laufe des Tages wurden sie aufgestellt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Am Samstagmorgen ist ein Hubschrauber mit ungewöhnlicher Ladung über Stuttgart geflogen. Gegen 9 Uhr lieferte dieser sechs Signalmasten zu einer Baustelle der Deutschen Bahn an der S-Bahn-Strecke zwischen den Haltestellen Bad Cannstatt und Sommerrain in der Nähe der Nürnberger Straße.