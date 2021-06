1 So finden Sie eine Apotheke, die den Impfpass ausstellt. Foto: hedgehog94/shutterstock.com

Seit dem 14.06.2021 stellen viele Apotheken kostenfrei den digitalen Impfnachweis aus. Wir verraten Ihnen, wie Sie eine Apotheke in Ihrer finden, die den Service anbietet.

Ganz bequem und ohne gelben Impfpass Veranstaltungen und Restaurants besuchen oder unkompliziert innerhalb Europas reisen – dies ist nun möglich. Dazu wurde ein digitaler Corona-Impfpass entwickelt, welchen vollständig Geimpfte in Arztpraxen, Impfzentren und in vielen Apotheken erhalten. Er wird in Form eines QR-Codes ausgestellt.

Welche Apotheken bieten den digitalen Impfpass an?

Ob Ihre Apotheke vor Ort den digitalen Impfpass ausstellt, können Sie ganz einfach über die Website https://www.mein-apothekenmanager.de/ herausfinden. Hier können Sie eine Übersicht aufrufen, welche alle teilnehmenden Apotheken bundesweit auflistet. Zeitgleich sehen sie in der Übersicht auch, ob Ihre Apotheke Covid-19-Schnelltests durchführt.

Teilnehmende Apotheken finden - Anleitung

Rufen Sie zunächst folgende Website auf: www.mein-apothekenmanager.de. Geben Sie Ihre Adresse im Suchfeld ein. Nun bekommen Sie alle Apotheken in Ihrer Umgebung angezeigt, welche Ihnen einen digitalen Impfnachweis ausstellen.

Was benötige ich, um einen digitalen Impfnachweis zu erhalten?

Damit Ihre Apotheke Ihnen einen digitalen Impfpass ausstellt, benötigen Sie folgende Dinge:

Personalausweis, um Ihre Identität zu bestätigen

Den Impfpass als Nachweis, dass Sie vollständig geimpft sind und um zu entnehmen, mit welchem Impfstoff Sie geimpft wurden.

Wie funktioniert der digitale Impfpass?

Auf dem digitalen Impfpass finden Sie Ihren Namen, Geburtsdatum, Informationen zum Impfzeitpunkt und mit welchem Impfstoff Sie geimpft wurden. Diese Daten werden mit einem Impfregister abgeglichen, woraufhin dann ein QR-Code generiert wird.

Damit dieser Code nun auf Ihrem mobilen Gerät gespeichert wird, müssen Sie den QR-Code entweder mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App scannen. Ihr Impfnachweis ist nun in der App zu finden, mit welcher Sie den QR-Code gescannt haben.

