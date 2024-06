Digitaler Bahnknoten Stuttgart: Digitalisierung der Bahn stockt weiter

1 In der S-21-Ausstellung am Hauptbahnhof wird für den Digitalen Knoten geworben. Foto: IMAGO/Arnulf /Hettrich

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn macht den Weg für eine weitere Ausbaustufe der Digitalen Bahntechnik in der Region Stuttgart auch in seiner jüngsten Sitzung nicht frei. Der Zeitdruck verschärft sich dadurch.











Die Hängepartie um die Ausrüstung von Bahnstrecken in der Region Stuttgart mit digitaler Signaltechnik hält an. Anstatt eine Entscheidung zu treffen, hat der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn bei seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag die Einrichtung eines Arbeitskreises zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium (BMDV) beschlossen. Dabei geht es um den dritten Baustein des Digitalen Knotens Stuttgart (DKS). Die ersten beiden Abschnitte, die den Kernbereich von Stuttgart 21 umfassen, sind finanziert und bereits in Bau.