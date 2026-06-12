Digitale Wirtschaft: Siemens-Energy-Chef warnt vor Rückstand bei Rechenzentren

Siemens-Manager Bruch fürchtet Folgen für den Wohlstand in Deutschland. Er fordert den Bau von Rechenzentren. Sein Konzern profitiert international von der Nachfrage nach den Anlagen.
Hamburg - Siemens-Energy-Chef Christian Bruch warnt davor, dass Deutschland beim Aufbau von Rechenzentren den Anschluss verpasst. "Wenn wir die Rechenzentren und die dazugehörige Wertschöpfung nicht ins Land holen, wird das Konsequenzen für unseren Wohlstand haben", sagte Bruch. Siemens Energy baut keine Rechenzentren, ist aber ein Zulieferer der Branche.