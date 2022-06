So geht‘s

Für die Fahrt in den Urlaub nach oder durch Österreich ist eine Vignette nötig. Diese kann mittlerweile auch online erworben werden. Allerdings nur bis 18 Tage vor Reiseantritt. Zu einem späteren Kauf ist die digitale Vignette zumindest im Online-Shop nicht mehr zu haben. Grund dafür ist, dass den Käufern ein 14-tägiges Widerrufsrecht zusteht und weitere 3 Tage für den Postweg bei einem Widerruf eingerechnet werden. Das bedeutet auch, dass die Vignette erst nach 18 Tagen gültig ist, wenn sie online gekauft wird. Wer also heute (01. Juni 2022) eine Vignette erwerben würde, könnte diese erst ab dem 19. Juni 2022 benutzen. Falls Sie nicht rechtzeitig gebucht haben, können Sie die digitale Vignette natürlich immer noch an einer der vielen Vertriebsstellen (siehe hier) erwerben. Dort entfällt die 18-Tage-Frist.

So funktioniert der Bestellprozess

Die digitale Vignette kann über den Online-Shop der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFINAG) oder vor Ort an diversen Vertriebsstellen in Österreich, Italien und Deutschland gekauft werden. Der Online-Bestellprozess funktioniert wie folgt:



Rufen Sie den Shop der ASFINAG unter https://shop.asfinag.at/de/ auf

Wählen Sie die passende Vignette und das jeweilige Fahrzeug aus

Geben Sie im nächsten Schritt Fahrzeugtyp, Zulassungsstaat, Kennzeichen sowie den Start des Gültigkeitszeitraumes ein.

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an und zahlen Sie mit Kreditkarte, PayPal, EPS/Giropay oder Sofortüberweisung

Ab dem gebuchten Gültigkeitszeitraum haben Sie dann freie Fahrt in Österreich

Was kostet die digitale Vignette?