Digitale Verkehrsüberwachung in Stuttgart: Scan-Fahrzeuge: Effektiver im Kampf gegen Falschparker

Digitale Verkehrsüberwachung in Stuttgart

1 Dieser Citroën C3 kurvt derzeit durch die Parkplätze an der Uni Hohenheim. Bis Juli wird dort der Einsatz von Scan-Fahrzeugen zur Verkehrskontrolle getestet. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Seit März dürfen in Baden-Württemberg Scan-Fahrzeuge für die Verkehrskontrolle eingesetzt werden. Das Kamerasystem kontrolliert ein Vielfaches dessen was Mitarbeiter des Ordnungsamtes schaffen. An der Uni Hohenheim läuft derzeit ein Testbetrieb.











Link kopiert



Äußerlich ist er recht unscheinbar: Ein schwarzer Citroën C3 rollt dieser Tage durch die Reihen geparkter Autos an der Universität Hohenheim. Hätte er auf dem Dach nicht ein aufwendiges Kamerasystem installiert, er würde wohl gar nicht auffallen. Dabei kann man in Stuttgart-Plieningen gerade die Zukunft der Verkehrsüberwachung in Baden-Württemberg beobachten.